Сегодня 19 марта 2024 г. в московском ЦВК «Экспоцентр» открылась 22-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex. В этом году более 250 производителей и поставщиков из разных стран мира демонстрируют здесь свою продукцию: различные типы кабеля и аксессуаров к нему, провода, электромонтажные и электротехнические изделия, оборудование и материалы для выпуска кабельно-проводниковой продукции (КПП). Организатор выставки – ООО «Международная выставочная компания», соорганизаторами выступают ОАО «ВНИИКП» и Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (далее – АЭК).

Сразу после торжественной церемонии открытия Cabex 2024 впервые состоялось вручение премии «Персона года 2023», учрежденной многолетним генеральным информационным партнером выставки медиахолдингом «РусКабель» – главным поставщиком информации о кабельном рынке при поддержке Ассоциации поставщиков и производителей «Электрокабель» .

Ранее путем обычного голосования участники профессионального сообщества кабельщиков выбрали ТОП-10 наиболее известных, авторитетных и уважаемых представителей отрасли, вносивших и продолжающих вносит огромный вклад в ее становление и развитие. Лучшим из лучших большинством голосов избран генеральный директор АО «УК «Ункомтех» И.С. Шайнога – широко известная и высоко ценимая личность, один из безусловных мэтров индустрии. На втором месте, набрав множество голосов в поддержку, оказался директор ЗАО «Торговый дом ВНИИКП», вице-президент АЭК Е.Б. Васильев. Третье место досталось президенту АЭК, генеральному директору ООО «ЭЛКАТ» М.В. Третьякову, успешная деятельность которого на посту руководителя ассоциации сделала его одной из наиболее широко известной и узнаваемой личностью в кабельном бизнесе. Все три абсолютных победителя номинации «Персона года 2023» ранее получили почетные кубки и памятные сувениры, врученные им в торжественной обстановке во время Общего собрания членов АЭК.

В десятку ведущих представителей кабельной отрасли также вошли генеральный директор ООО «Завод Москабель» П.В. Моряков; председатель секции энергетических кабелей АЭК, генеральный директор ОАО «ВНИИКП» В.Г. Мещанов; генеральный директор ООО «НПП «ГЕРДА» П.Н. Герасимов; директор АЭК по информационной политике, генеральный директор ООО «Рускабель» А.И. Гусев; председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Д.В. Пташинский; генеральный директор ООО НПП «Спецкабель» А.В. Лобанов; председатель совета директоров ГК «Оптикэнерго» Э.А. Боксимер.

Церемонию награждения провел А.И. Гусев. По итогам мероприятия представители кабельного сообщества дали высокую оценку этой инициативе ООО «Рускабель» и сочли ее началом доброй традиции, позволяющей кабельщикам отдавать всеобщую дань уважения и свидетельствовать почтение лучшим из лучших среди ключевых персон отрасли.