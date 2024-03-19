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Первый день работы Cabex 2024: открытие выставки и вручение премии "Персона года"

19 марта 2024, 12:53 436 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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А. Гусев, А. Лукина, М. Третьяков

А. Гусев, А. Лукина, М. Третьяков

награждение Боксимера Эвира Аврамовича

награждение Боксимера Эвира Аврамовича

награждение Герасимова Павла Николаевича

награждение Герасимова Павла Николаевича

награждение Лобанова Андрея Васильевича

награждение Лобанова Андрея Васильевича

награждение Пташинского Дмитрия Викторовича

награждение Пташинского Дмитрия Викторовича

Сегодня 19 марта 2024 г. в московском ЦВК «Экспоцентр» открылась 22-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex. В этом году более 250 производителей и поставщиков из разных стран мира демонстрируют здесь свою продукцию: различные типы кабеля и аксессуаров к нему, провода, электромонтажные и электротехнические изделия, оборудование и материалы для выпуска кабельно-проводниковой продукции (КПП). Организатор выставки – ООО «Международная выставочная компания», соорганизаторами выступают ОАО «ВНИИКП» и Некоммерческое партнерство производителей кабельной продукции «Международная Ассоциация «Электрокабель» (далее – АЭК).

Сразу после торжественной церемонии открытия Cabex 2024 впервые состоялось вручение премии «Персона года 2023», учрежденной многолетним генеральным информационным партнером выставки медиахолдингом «РусКабель» – главным поставщиком информации о кабельном рынке при поддержке Ассоциации поставщиков и производителей «Электрокабель» . 

Ранее путем обычного голосования участники профессионального сообщества кабельщиков выбрали ТОП-10 наиболее известных, авторитетных и уважаемых представителей отрасли, вносивших и продолжающих вносит огромный вклад в ее становление и развитие. Лучшим из лучших большинством голосов избран генеральный директор АО «УК «Ункомтех» И.С. Шайнога – широко известная и высоко ценимая личность, один из безусловных мэтров индустрии. На втором месте, набрав множество голосов в поддержку, оказался директор ЗАО «Торговый дом ВНИИКП», вице-президент АЭК Е.Б. Васильев. Третье место досталось президенту АЭК, генеральному директору ООО «ЭЛКАТ» М.В. Третьякову, успешная деятельность которого на посту руководителя ассоциации сделала его одной из наиболее широко известной и узнаваемой личностью в кабельном бизнесе. Все три абсолютных победителя номинации «Персона года 2023» ранее получили почетные кубки и памятные сувениры, врученные им в торжественной обстановке во время Общего собрания членов АЭК.

В десятку ведущих представителей кабельной отрасли также вошли генеральный директор ООО «Завод Москабель» П.В. Моряков; председатель секции энергетических кабелей АЭК, генеральный директор ОАО «ВНИИКП» В.Г. Мещанов; генеральный директор ООО «НПП «ГЕРДА» П.Н. Герасимов; директор АЭК по информационной политике, генеральный директор ООО «Рускабель» А.И. Гусев; председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Д.В. Пташинский; генеральный директор ООО НПП «Спецкабель» А.В. Лобанов; председатель совета директоров ГК «Оптикэнерго» Э.А. Боксимер.

Церемонию награждения провел А.И. Гусев. По итогам мероприятия представители кабельного сообщества дали высокую оценку этой инициативе ООО «Рускабель» и сочли ее началом доброй традиции, позволяющей кабельщикам отдавать всеобщую дань уважения и свидетельствовать почтение лучшим из лучших среди ключевых персон отрасли.

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Метки: Cabex, ВЫСТАВКА КАБЕКС, РУСКАБЕЛЬ ПЕРСОНА ГОДА, PR-Challenge

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