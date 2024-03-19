Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Строительство северного обхода Твери идет с опережением срока

19 марта 2024, 15:30 160 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Дороги и Мосты
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: АО «Дороги и Мосты»

Фото: АО «Дороги и Мосты»

Второй пусковой комплекс северного обхода Твери в составе автомобильной дороги М-11 «Нева» достигнет технической готовности к открытию движения уже в 2024 году. По условиям контракта завершение строительства – 31 июля 2025 года. Свыше 1000 работников ООО «Трансстроймеханизация» и АО «ДиМ» (входят в Нацпроектстрой) ведут работы в круглосуточном режиме, в них задействовано более 600 единиц дорожной техники.

Северный обход Твери – это 29 км четырехполосной трассы высшей технической категории IА с расчетной скоростью движения 150 км/ч, две транспортные развязки, четыре моста, семь путепроводов и две площадки отдыха с автозаправочными станциями.

Сейчас дорожники строят основной ход магистрали и уже выполнили устройство земляного полотна объемом 2,98 млн м3, основания дорожной одежды площадью 682 тыс м2, уложили более 200 тыс тонн асфальтобетона. Предстоит завершить устройство дождевой канализации, локальных очистных сооружений, кабельной канализации, наружного освещения трассы и монтаж шумозащитных экранов вблизи населенных пунктов.

Скоростная платная автодорога М-11 «Нева» пролегает от Москвы до Санкт-Петербурга и служит дублером трассы М-10 «Россия». Первый пусковой комплекс северного обхода Твери протяженностью 33,8 км был открыт 28 декабря прошлого года. Открытие движения по второму пусковому комплексу завершит строительство федеральной трассы М-11 «Нева» и сделает маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга бесшовным.

Обсудить на форуме
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.03.2024
Около 350 км пути отремонтируют на МЖД в 2024 году
19.03.2024
Девелопер ФСК вложит более 115 млрд рублей в проект комплексной застройки в Химках
19.03.2024
Энергетики повысили надежность электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре
19.03.2024
Более 700 млн рублей вложит в строительство нового индустриального парка резидент ТОР "Хабаровск"
19.03.2024
Энергетики построят в Сергиевом Посаде подстанцию для электроснабжения новостройки
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно