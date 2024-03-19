Строительство северного обхода Твери идет с опережением срока

Второй пусковой комплекс северного обхода Твери в составе автомобильной дороги М-11 «Нева» достигнет технической готовности к открытию движения уже в 2024 году. По условиям контракта завершение строительства – 31 июля 2025 года. Свыше 1000 работников ООО «Трансстроймеханизация» и АО «ДиМ» (входят в Нацпроектстрой) ведут работы в круглосуточном режиме, в них задействовано более 600 единиц дорожной техники.

Северный обход Твери – это 29 км четырехполосной трассы высшей технической категории IА с расчетной скоростью движения 150 км/ч, две транспортные развязки, четыре моста, семь путепроводов и две площадки отдыха с автозаправочными станциями.

Сейчас дорожники строят основной ход магистрали и уже выполнили устройство земляного полотна объемом 2,98 млн м3, основания дорожной одежды площадью 682 тыс м2, уложили более 200 тыс тонн асфальтобетона. Предстоит завершить устройство дождевой канализации, локальных очистных сооружений, кабельной канализации, наружного освещения трассы и монтаж шумозащитных экранов вблизи населенных пунктов.

Скоростная платная автодорога М-11 «Нева» пролегает от Москвы до Санкт-Петербурга и служит дублером трассы М-10 «Россия». Первый пусковой комплекс северного обхода Твери протяженностью 33,8 км был открыт 28 декабря прошлого года. Открытие движения по второму пусковому комплексу завершит строительство федеральной трассы М-11 «Нева» и сделает маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга бесшовным.