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В Черемховском районе Иркутской области реконструируют два километра автомобильной дороги «Голуметь – Новостройка», сообщает RosTender.info.
Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области ищет подрядчика. Прием заявок на участие в тендере открыт до 5 апреля. Начальная цена государственного контракта составляет 325,2 млн рублей.
Ремонт завершится к 25 октября. Проектом предусмотрено обновление земляного полотна, основания дорожной одежды и слоя дорожного покрытия. Планируется восстановить водопропускные трубы, поставить барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки.
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