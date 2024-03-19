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В Иркутской области реконструируют участок автодороги "Голуметь – Новостройка"

19 марта 2024, 13:44 212 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Черемховском районе Иркутской области реконструируют два километра автомобильной дороги «Голуметь – Новостройка», сообщает RosTender.info.

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области ищет подрядчика. Прием заявок на участие в тендере открыт до 5 апреля. Начальная цена государственного контракта составляет 325,2 млн рублей.

Ремонт завершится к 25 октября. Проектом предусмотрено обновление земляного полотна, основания дорожной одежды и слоя дорожного покрытия. Планируется восстановить водопропускные трубы, поставить барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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