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В Томской области выделят 280,4 млн на ремонт автодороги в Колпашевском районе

19 марта 2024, 12:45 248 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Колпашевском районе Томской области реконструируют два километра автомобильной дороги «Томск – Каргала – Колпашево» в Колпашевском районе, сообщает RosTender.info.

Реконструкция начнется в начале апреля и завершится к концу октября. Обновят земляное полотно, верхний слой покрытия, поставят барьерное ограждение и сигнальные столбики, а также дорожные знаки с применением световозвращающих материалов II и III класса

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» организовало тендер, по итогам которого выберут подрядчика. Прием заявок на участие открыт до 29 марта. Начальная цена государственного контракта составляет 280,4 млн рублей из областного бюджета.

Ремонт пройдет в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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