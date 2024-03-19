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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией новый корпус гимназии в Хостинском районе Сочи

19 марта 2024, 15:45 118 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Сочинского филиала ПАО «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса гимназии №9 городе Сочи. Выданная мощность присоединения превысила 1,1 МВт. Социальный объект обеспечен электроэнергией от подстанции 110 кВ «Вишневая».

Гимназия построена в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России. С апреля 2024 года к обучению в новой гимназии приступят около 700 школьников. Социальный объект позволит оптимизировать численность обучающихся во вторую смену и наполняемость классов в четырех близлежащих школах.

Всего в течение 2023 года в Сочинские электрические сети поступило более семи тысяч заявок на технологическое присоединение. Надежным электроснабжением обеспечены бытовые потребители и предприятия районов города Сочи. В числе социально значимых объектов города Сочи в 2023 году к электросетям компании подключен объект нового офиса врача общей практики, стадион спортивной школы №6, новая школа в селе Ольгинка и строительная площадка спортивного комплекса в поселке Джубга, а также увеличена мощность электроснабжения школы №80 в Лазаревском районе. Суммарная мощность превысила 180 МВт. Для подключения объектов энергокомпания построила более 41 км линий электропередачи и реконструировала 23 трансформаторные подстанции, увеличив мощность оборудования для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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