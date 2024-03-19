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"Россети Кубань" отремонтирует более 300 км распределительной сети в тимашевском энергорайоне

19 марта 2024, 14:45 169 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

В ходе ремонтной кампании 2024 года Тимашевский филиал компании «Россети Кубань» планирует выполнить капитальный ремонт 30 трансформаторных подстанций и более 300 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-10 кВ в населенных пунктах Тимашевского, Каневского, Брюховецкого, Калининского и Приморско-Ахтарского районах Краснодарского края.

На линиях электропередачи энергетики заменят более 500 опор, проведут техническое обслуживание и ремонт траверс, изоляторов, расчистку охранных зон ЛЭП от кустарниковой и древесной растительности. Расчистка охранных зон значительно сокращает количество технологических нарушений и повреждений сетей, связанных с падением веток деревьев на провода в периоды непогоды, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.

Также планируется заменить неизолированный провод на современный самонесущий изолированный (СИП). Он устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения. В общей сложности будет обновлено 38 км провода на воздушных ЛЭП.

Для стабильного функционирования объектов энергетики будет отремонтировано 30 трансформаторных подстанций, на которых проведут капитальный ремонт и замену отработавших свой ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах обновят диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Распределительная сеть 10-0,4 кВ – это протяженная и разветвленная система линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии от подстанций непосредственно к потребителям. Использование передовых технологий и качественных российских материалов при проведении ремонтов позволит вывести на качественно новый уровень надежность электроснабжения потребителей.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2 339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяжённость воздушных линий электропередачи составляет более 10 тыс. км.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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