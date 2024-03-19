Специалисты «Россети Московский регион» завершили очередной этап реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей в г.о. Чехов.

Энергетики Чеховского электросетевого района ввели в эксплуатацию трансформаторный блок 6/10 кВ вблизи д. Красные Орлы в г.о. Чехов. Благодаря включению в работу нового силового оборудования будет разгружена высоковольтная линия 6 кВ от абонентского питающего центра «Вентиллятор» с переводом на линию 10 кВ с подстанции 35 кВ «Гришенки».

В результате проведенных работ качество электроснабжения повысилось у потребителей д. Крюково и СНТ «Малиновка», где в настоящее время проживают более 500 человек.

До начала лета в г.о. Чехов в рамках реализации Программы запланировано строительство нового питающего центра 35 кВ, реконструкция пяти трансформаторных подстанций с увеличением установленной мощности, модернизация и разукрупнение 12 перегруженных участков линий электропередачи 10 кВ.

Как отметил директор филиала «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» Никита Дементьев, мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей проводятся во всех городских округах южного Подмосковья. Особое внимание – тем районам, где в осенне-зимний период фиксировались наиболее длительные отключения электроэнергии. В комплексные Программы повышения надежности по Чеховскому, Раменскому, Домодедовскому городским округам включено строительство 12 распределительных пунктов с переводом части распределительной сети с 6 на 10 кВ, реконструкция 39 линий электропередачи для разукрупнения и кольцевания сети, а также строительство двух дополнительных питающих центров 35 кВ и замена 82 трансформаторных подстанций с увеличением мощности в г.о. Чехов.

Благодаря проведенным мероприятиям будет реализована возможность резервирования электроснабжения потребителей и готовность сети к бόльшим нагрузкам при сохранении качества поставляемой электроэнергии.