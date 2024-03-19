АО "Силовые машины" планирует разместить 100 зарядных станций для электромобилей в 2024 году в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"АО "Силовые машины" в 2024 году разместит 100 электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 50 и 150 кВт собственной разработки и производства на парковках 94 гипермаркетов сети "Лента" в 18 регионах России", - говорится в сообщении.

Компания приступила к реализации проекта по созданию обширной сети ЭЗС. До середины 2024 года планируется установить 50 таких станций в 18 субъектах России с наибольшим количеством электротранспорта: в Петербурге и Ленинградской области, Московской, Омской, Новосибирской и других регионах. На втором этапе проекта рассматривается расширение сети еще на 22 субъекта страны.

"Мы разработали собственное программное обеспечение сетевого сопровождения - это позволяет нам обеспечивать работу сети ЭЗС самостоятельно, без привлечения стороннего оператора. Также мы продолжаем совершенствовать саму линейку зарядных станций и готовы предложить современное оборудование для развития инфраструктуры для электротранспорта в России", - отметил генеральный конструктор Александр Ивановский.

Производственные мощности "Силовых машин" рассчитаны на серийный выпуск различных модификаций ЭЗС в количестве до 1 000 экземпляров в год. Пилотная ЭЗС "Силовых машин" быстрой мультизарядной модификации мощностью 50 кВт была установлена в Петербурге в декабре 2022 года.

Всего на сегодняшний день в Петербурге действуют 227 электрических зарядных станций различной мощности.