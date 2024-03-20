Специалисты «Россети Московский регион» построили новую воздушную линию напряжением 0,4 кВ в деревне Данилово городского округа Пушкинский.

Мобильные бригады установили 10 опор ЛЭП и смонтировали 250 метров провода. Результатом работ станет повышение надежности и качества электроснабжения более 700 жителей деревни Данилово городского поселения Ашукино, проживающих в домовладениях по улицам Генерала Шаталина, Заречная, Карьерная, Молодежная и Придорожная. Воздушная линия 0,4 кВ обеспечит электроснабжение жителей Данилово вне зависимости от неблагоприятных погодных условий и механических повреждений ВЛ, поскольку оборудована самонесущим изолированным проводом.

Всего в 2024 году в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей «Россети Московский регион» модернизируют в распределительных сетях городского округа Пушкинский 15 трансформаторных подстанций, отремонтируют более 3 км кабельных линий, заменят более 100 опор ЛЭП и 5 км воздушных линий 0,4-10 кВ.