EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5, производства, согласно маркировки ООО «ККЗ ЕВКАБЕЛЬ» (г. Евпатория), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Пирогов Михаил Николаевич).



Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателю занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 12%).



Напомним, в 2022 г. кабельная продукция ТМ ЕВКАБЕЛЬ также была отобрана в рамках мониторинга в г. Краснодаре. Полученные результаты технических испытаний тогда выявили существенные отклонения по всем параметрам безопасности ГОСТ 31996-2012. Похоже, что спустя 2 года «качество» кабельной продукции данной торговой марки не претерпело изменений, которая продолжает представлять опасность для конечных потребителей.



EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ ЕВКАБЕЛЬ.



Результаты испытаний других образцов кабеля, закупленного на ОЗОН, будут опубликованы в ближайшее время на нашем Telegram-канале.