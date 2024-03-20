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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля производства ООО "ККЗ ЕВКАБЕЛЬ"

20 марта 2024, 17:30 249 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(A)-LS 3*1,5, производства, согласно маркировки ООО «ККЗ ЕВКАБЕЛЬ» (г. Евпатория), закупленного на маркетплейсе ОЗОН (ИП Пирогов Михаил Николаевич).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателю занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 12%).

Напомним, в 2022 г. кабельная продукция ТМ ЕВКАБЕЛЬ также была отобрана в рамках мониторинга в г. Краснодаре. Полученные результаты технических испытаний тогда выявили существенные отклонения по всем параметрам безопасности ГОСТ 31996-2012. Похоже, что спустя 2 года «качество» кабельной продукции данной торговой марки не претерпело изменений, которая продолжает представлять опасность для конечных потребителей.

EL-Комитет НОПСМ предостерегает дистрибьюторов кабельной продукции и строительные организации от использования фальсифицированной продукции ТМ ЕВКАБЕЛЬ.

Результаты испытаний других образцов кабеля, закупленного на ОЗОН, будут опубликованы в ближайшее время на нашем Telegram-канале.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
ASNS
4.42

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