Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 56 объектах.

Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения владельцев более 50 частных домов мкр. Никольско-Архангельский Балашихи. На ул. 5-я линия работники компании в марте завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ — были построены дополнительные 270 м ЛЭП. В г. о. Красногорск энергетики ввели в работу новую подстанцию с трансформатором мощностью 250 кВА для улучшения качества подачи электроэнергии в дачные дома СНТ «Березовое», где ранее жители жаловались на перепады напряжения в сетях.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили сто опор и 11,6 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 11,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, построили семь трансформаторных подстанций.

«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций.

Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.