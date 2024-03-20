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Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года выполнили мероприятия для повышения надежности электроснабжения потребителей на 56 объектах.
Так, например, благодаря проведенным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения владельцев более 50 частных домов мкр. Никольско-Архангельский Балашихи. На ул. 5-я линия работники компании в марте завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ — были построены дополнительные 270 м ЛЭП. В г. о. Красногорск энергетики ввели в работу новую подстанцию с трансформатором мощностью 250 кВА для улучшения качества подачи электроэнергии в дачные дома СНТ «Березовое», где ранее жители жаловались на перепады напряжения в сетях.
Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили сто опор и 11,6 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали 11,3 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 15 трансформаторных подстанций, построили семь трансформаторных подстанций.
«Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 95,9 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций.
Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.
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