Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей, расположенных в центральной части Химок. В пяти подстанциях на ул. Мира, Кирова, Аптечной, Гоголя и Московской будет заменено оборудование распределительных устройств РУ-6 кВ. Мероприятия буду выполняться по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

Также качество подачи электроэнергии повысится и у потребителей, расположенных в районе на ул. Нахимова. В двух подстанциях энергетики заменят оборудование РУ-0,4 кВ.

В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в Химках участок воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 640 м на ул. Набережной. В ходе этих работ будет произведена замена опор и неизолированных проводов на самонесущие изолирующие, а также расчистка охраной зоны вдоль трассы ЛЭП.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.