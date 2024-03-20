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Энергетики повысят надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей Химок

20 марта 2024, 16:15 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей, расположенных в центральной части Химок. В пяти подстанциях на ул. Мира, Кирова, Аптечной, Гоголя и Московской будет заменено оборудование распределительных устройств РУ-6 кВ. Мероприятия буду выполняться по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

Также качество подачи электроэнергии повысится и у потребителей, расположенных в районе на ул. Нахимова. В двух подстанциях энергетики заменят оборудование РУ-0,4 кВ.

В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в Химках участок воздушной линии ВЛ-0,4 кВ протяженностью 640 м на ул. Набережной. В ходе этих работ будет произведена замена опор и неизолированных проводов на самонесущие изолирующие, а также расчистка охраной зоны вдоль трассы ЛЭП.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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