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Лёвкин: Номенклатура Московского строительного каталога пополнилась новыми позициями

20 марта 2024, 16:00 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ИЦПМ

Фото: ИЦПМ

В текущем году Московский территориальный строительный каталог (МТСК) пополнился информацией о продукции строительного назначения – всего 80 совершенно новых позиций, также актуализирована информация по 110-и уже имеющейся в каталоге номенклатуре. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Глава Департамента уточнил, что в числе продукции, включенной в МТСК с начала года, находятся высокотехнологические инновационные нагревательные сетки, ленты и панели из электропроводящей̆ нити на основе полимеров и нанодобавок от ООО «Ампертекс» с внедренной системой полной автоматизации управления производством. Включены керамические энергоэффективные многопустотные блоки производства ООО «Винербергер Кирпич». Представлены антикоррозионные защитные материалы на основе быстросохнущих эпоксидных покрытий с высоким сухим остатком и высокой абразивостойкостью от АО «ЛИТУМ. УЛЬЯНОВСК».

По словам Сергея Лёвкина, включенная в МТСК продукция по характеристикам ничем не уступает иностранным аналогам, при этом цена на ряд позиций значительно ниже. Продукция отличается высокой надежностью, устойчивостью к воздействию окружающих факторов и долговечностью.

В настоящее время МТСК содержит информацию о более 5,4 тысячи  строительных ресурсах и порядка 2 тысяч организаций.

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Метки: ИННОВАЦИИ, МТСК
Отрасль: Строительство 

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