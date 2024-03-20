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Модернизация Верхнетагильской ГРЭС с применением оборудования "ЗЭТО"

20 марта 2024, 13:30 315 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ЗЭТО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Верхнетагильская ГРЭС введена в работу 68 лет назад и на данный момент является одним из основных поставщиков электроэнергии в Свердловской области.

Завершен первый этап модернизации Верхнетагильской ГРЭС. Реконструкция проводилась с применением  блочно-модульного открытого распределительного устройства БМ ОРУ 220 кВ нашего производства. Особенности применения данного оборудования заключаются в сокращении площади ОРУ, так как проект создается на базе модулей и типовых блоков, что также позволяет сократить сроки проектирования и монтажа.

В его состав вошли элегазовые трансформаторы тока, колонковые выключатели, высоковольтные разъединители и шинные опоры на напряжение 220 кВ. Оборудование введено в эксплуатацию и уже показало себя как надежное.

Ежегодно электростанция вырабатывает около 7 млрд кВт*ч, а также снабжает теплом город Верхний Тагил.

Отметим, что на территории России на 52 ГРЭС установлено оборудование нашего производства. Из них самыми крупными в России являются: Сургутская, Костромская, Рязанская, Конаковская, Рефтинская, Серовская, Шатурская, Кармановская, Пермская, Березовская, Ириклинская, Киришская и Ставропольская ГРЭС. В качестве основного вида топлива они используют природный и попутный нефтяной газ.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
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