Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 миллиарда рублей, будет создано более 850 рабочих мест.

По итогам проведения аукциона определена компания, которая займется комплексным развитием неэффективно используемой территории в Полесском проезде. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территория расположена в районе Покровское-Стрешнево недалеко от Волоколамского шоссе. Рядом находится станция метро «Щукинская» и одноименная станция второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

«В аукционе на право редевелопмента территории по адресу: Полесский проезд, владение 16 приняли участие пять компаний. Победителем стало ООО “Вива Холдинг”, входящее в группу компаний “ПИК”, которое на участке площадью 1,14 гектара сможет возвести коммерческую недвижимость. Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта — почти 344 миллиона рублей. По итогам реорганизации участка будет создано более 850 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Итоговая цена аукциона в ходе конкурентной борьбы увеличилась в 14 раз и составила более 161 миллиона рублей. В ближайшее время город предложит победителю заключить договор о комплексном развитии участка.

«На участке в Полесском проезде появится многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью около 35 тысяч квадратных метров. В коммерческом объекте разместятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины. Кроме того, девелоперу необходимо построить и передать городу помещения площадью 375 квадратных метров для ГУП “Московский метрополитен”, а также обеспечить проход к платформе МЦД-2 Щукинская», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Инвестор сможет претендовать на получение льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия требованиям постановления от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП.

Сейчас на территории расположена неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, пустующий земельный участок и склады, отметила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры. В дальнейшем там появится общественно-деловой комплекс и развитая улично-дорожная сеть. Строительство жилья на участке не предусмотрено.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

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