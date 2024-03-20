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Состоялось совещание представителей ПАО "Россети Волга" и филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги

20 марта 2024, 15:15 294 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

В Самаре в филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги состоялось расширенное совещание представителей ПАО «Россети Волга» и филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги по вопросам аварийности на объектах электрических сетей, завершения работ по предоставлению информации на СИМ-портал АО «СО ЕЭС» согласно Правил предоставления информации. Обсуждали изменения в требования по плавке гололеда и проч.

Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Игорь Шишигин отметил, что в 2023 году на 14% снижена аварийность в сети 110 кВ компании. Во всех филиалах ПАО «Россети Волга» в полном объеме пересмотрены, актуализированы и согласованы филиалами АО «СО ЕЭС» РДУ инструкции по организации плавки гололеда и программы плавки гололеда.

В ходе совещания участники провели конструктивное обсуждение вопросов заполнения информационных моделей параметрами и характеристиками ЛЭП и оборудования в целях предоставления информации, а также внедрения нового эффективного редактора моделей. Также рассмотрен вопрос об интенсифицировании работы по приведению диспетчерских наименований ЛЭП и оборудования ПС филиала «Чувашэнерго» в соответствие ГОСТ.

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Метки: СО ЕЭС, ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика 

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