В Самаре в филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги состоялось расширенное совещание представителей ПАО «Россети Волга» и филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги по вопросам аварийности на объектах электрических сетей, завершения работ по предоставлению информации на СИМ-портал АО «СО ЕЭС» согласно Правил предоставления информации. Обсуждали изменения в требования по плавке гололеда и проч.

Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга» Игорь Шишигин отметил, что в 2023 году на 14% снижена аварийность в сети 110 кВ компании. Во всех филиалах ПАО «Россети Волга» в полном объеме пересмотрены, актуализированы и согласованы филиалами АО «СО ЕЭС» РДУ инструкции по организации плавки гололеда и программы плавки гололеда.

В ходе совещания участники провели конструктивное обсуждение вопросов заполнения информационных моделей параметрами и характеристиками ЛЭП и оборудования в целях предоставления информации, а также внедрения нового эффективного редактора моделей. Также рассмотрен вопрос об интенсифицировании работы по приведению диспетчерских наименований ЛЭП и оборудования ПС филиала «Чувашэнерго» в соответствие ГОСТ.