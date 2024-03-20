Корпорация развития Енисейской Сибири заключила соглашение с ООО «Мира» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству коттеджного поселка «Мира Деревня Красноярск» в Березовском районе. Цель проекта – формирование здорового, развивающегося, самодостаточного сообщества на основе ценностей семьи, живущего в гармонии с природой.

Реализация проекта предполагает строительство жилого кластера (загородных домов нескольких типов, инфраструктуры и необходимых сетей), образовательного центра (школы), центра дошкольного развития (детского сада), развивающих инфраструктурных детских площадок и мест досуга детей и подростков, спортивных объектов, площадок для проведения мероприятий. Также проект подразумевает создание туристско-рекреационного кластера с ориентацией на здоровье и самодостаточность человека, производства продуктов питания (формат семейной деятельности). Предполагаемый объем инвестиций составляет 7 млрд рублей, сроки реализации – 2024-2029 гг. В рамках реализации проекта создается 300 рабочих мест.

«Благодаря сотрудничеству с Корпорацией развития Енисейской Сибири мы видим уникальную возможность комфортного взаимодействия с органами местного самоуправления, с жителями города и края. Взаимодействие с Корпорацией поможет реализовать проект в соответствии с поставленными целями и задачами», – отметил директор по развитию регионов ООО «Мира» Антон Комичев.

«Мира Деревня» – концептуальный загородный посёлок для людей, выбирающих здоровый образ жизни и семейные ценности. В 2015 году началось строительство посёлка «Мира Деревня» в Новосибирске. В данный момент «Мира Деревня» состоит из трёх жилых районов, в которых проживает около 100 семей.