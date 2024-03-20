Компания «Луч Тепла», занимающаяся производством инновационных систем отопления, построит новое предприятие по производству безынерционных систем отопления собственной разработки. Для реализации инвестиционного проекта компании был предоставлен участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в городском округе Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций компании «Луч Тепла» в строительство и запуск предприятия составит около 120 млн рублей. Плановый срок ввода производственного объекта в эксплуатацию – IV квартал 2026 года. На новом предприятии планируется создать не менее 30 рабочих мест для жителей Ступино. В производстве компания планирует применять экологически чистые технологии», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас компания «Луч Тепла» производит безынерционные системы отопления собственной разработки под брендом CALDOtech на арендованных площадях в Подмосковье. После ввода в эксплуатацию предприятия на территории г.о. Ступино, компания планирует увеличить производственные мощности минимум в три раза.

«На земельном участке площадью 2,2 га, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания построит производственно-складской комплекс, который будет включать в себя склад сырья, производственную площадку и склад готовой продукции. Общая площадь застройки составит около 4 000 кв. м.», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

При производстве инновационных систем отопления на тыльную поверхность сверхпрочной керамогранитной плиты наносится специальный графеново-полимерный состав. Он частично проникает в структуру плиты, образуя непрерывную сеть токопроводящих углеродных нанотрубок, обладающих высоким коэффициентом теплоотдачи. Именно этот состав обеспечивает равномерный нагрев плиты и последующую безынерционную передачу тепла.

«Прибор посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках помещения, где могут появляться сырость и плесень. За счет большой площади нагревающего элемента, такие плиты могут устанавливаться для обогрева как обычных домов, так и промышленных объектов. Такая конструкция отличается высокой теплоотдачей и равномерным распределением тепла по всей площади. Устанавливаться плиты могут как вертикально, так и горизонтально», - отметил генеральный директор компании «Луч Тепла» Роман Овчинников.

Инженеры компании вели научные разработки и совершенствовали технологию безынерционных систем отопления в течение трех лет. Когда прототип отопительного прибора был готов, его отдали на испытания и получение патента.