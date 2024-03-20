Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Филиал ПАО "Россети" обновит опоры четырех магистральных ЛЭП, связывающих Сургутский и Нижневартовский районы Югры

Филиал ПАО "Россети" обновит опоры четырех магистральных ЛЭП, связывающих Сургутский и Нижневартовский районы Югры

20 марта 2024, 17:00 224 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к ремонту и замене опор на четырех линиях электропередачи 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, включая крупный газоперерабатывающий завод. Это также позволит повысить надежность транзита электроэнергии между Сургутским и Нижневартовским районами.

В настоящее время работы проводятся на линиях 220 кВ «Сибирская – ГПП-2» и «Сибирская – Кирьяновская», где энергетики уже заменили две опоры. Вместо выработавших свой ресурс железобетонных конструкций используются металлические, которые характеризуются более высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Также филиал планирует модернизировать ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» и 220 кВ «Белозерная – Мачтовая». Помимо полной замены одной опоры, еще на 11 опорах будут смонтированы новые нижние секции, на одной – обновлены фундамент и ледовая защита.

Своевременная замена опор ЛЭП позволяет исключить вероятность их повреждений, соответственно, нарушений электроснабжения потребителей. Решение о модернизации принимается по результатам комплексного обследования линий с применением современных методов диагностики.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, 500 КВ, ХМАЮ, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 
RISK
6.3

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
20.03.2024
В Подмосковье запустят производство инновационных систем отопления
20.03.2024
Модернизация Верхнетагильской ГРЭС с применением оборудования "ЗЭТО"
20.03.2024
Состоялось совещание представителей ПАО "Россети Волга" и филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Средней Волги
20.03.2024
В Краснодаре начали строить индустриальный парк "Копанской" за 11 млрд рублей
20.03.2024
Более 100 опор ЛЭП заменят "Россети Московский регион" в 2024 году в городском округе Пушкинский
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно