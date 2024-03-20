Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала приступили к ремонту и замене опор на четырех линиях электропередачи 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, включая крупный газоперерабатывающий завод. Это также позволит повысить надежность транзита электроэнергии между Сургутским и Нижневартовским районами.

В настоящее время работы проводятся на линиях 220 кВ «Сибирская – ГПП-2» и «Сибирская – Кирьяновская», где энергетики уже заменили две опоры. Вместо выработавших свой ресурс железобетонных конструкций используются металлические, которые характеризуются более высокой механической прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Также филиал планирует модернизировать ЛЭП 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» и 220 кВ «Белозерная – Мачтовая». Помимо полной замены одной опоры, еще на 11 опорах будут смонтированы новые нижние секции, на одной – обновлены фундамент и ледовая защита.

Своевременная замена опор ЛЭП позволяет исключить вероятность их повреждений, соответственно, нарушений электроснабжения потребителей. Решение о модернизации принимается по результатам комплексного обследования линий с применением современных методов диагностики.