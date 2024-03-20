Мероприятие, предусмотренное Регламентом Государственной Думы, прошло 20 марта 2024 г. в преддверии Отчета Правительства РФ, назначенного на 3 апреля 2024 г.

Как отметил председателя Комитета Павел Завальный, встреча комитета с министром энергетики в преддверии Отчета Правительства РФ – это подведение итогов совместной работы за прошедший период. Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак и министр энергетики РФ Николай Шульгинов были первыми членами кабинета министров, чье утверждение прошло через Государственную Думу после внесения изменений в Конституцию РФ.

«Мы как активные участники принятия решений несем солидарную ответственность за успехи и неуспехи российской энергетики. На мой взгляд, сам факт того, что по итогам Послания Президента России Федеральному Собранию практически не было поручений, напрямую касающихся энергетики, за исключением расширения программ газификации – подтверждение правильного целеполагания, планомерной и эффективной работы ТЭК в самых сложных условиях, пришедшихся на последние четыре года, в период пандемии, жесточайшего внешнего давления, глобальной турбулентности энергетических рынков. При этом подведение итогов – это, прежде всего, сверка и, в случае необходимости, корректировка и самих целей, которые мы ставим в совместной работе по развитию российской энергетики, и инструментов их достижения, заявил Павел Завальный.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что в 2023 году было принято более 20 федеральных законов, затрагивающих топливно-энергетический комплекс. Из них 9 были разработаны Минэнерго, это важнейшие документы для развития российского ТЭК. Среди них можно выделить закон об агрегаторах спроса на оптовом рынке электроэнергии, о долгосрочных договорах купли-продажи электроэнергии на условиях «бери или плати», о либерализации экспорта СПГ, и другие. В целом же 2023-й год показал, что российский ТЭК устойчив ко всем внешним вызовам. Доля ТЭК в бюджете страны превышает 30%, в ВВП – более 20%, а в экспорте – почти 60%.

Министр представил итоги работы отраслей ТЭК в 2023 году: открыто 43 новых месторождения углеводородов, добыча нефти и газового конденсата снизилась на 0,9% по сравнению с 2022 и составила 530,6 млн.т., экспорт – 234,3 млн.т. ( -3,3%); добыча газа – 636,9 млрд.куб.м.( -5,5%) трубопроводный экспорт упал на 29% и составил 99,6 млрд.куб.м., экспорт СПГ составил 45,4 млрд.куб.м.; добыча угля- 438,7 млн.т. (-1,1%), экспорт – 212,5 млн.т. ( -3,9%); выработка электроэнергии выросла на 1,1% до1151,7 млрд. кВт/ч, потребление – на 1,4% до 1139, 2 млрд.кВт/ч.

При этом за год удалось добиться значительной диверсификации поставок и разворота экспорта в сторону дружественных стран: в них идет 86,1% экспорта нефти, 75,9% - экспорта газа, 82% экспортных поставок угля, СПГ активно экспортируется и в недружественные страны – 78,7%.

«Работа российского ТЭК, как и год назад, была осложнена внешними ограничениями со стороны недружественных государств. Тем не менее, он продолжает надёжно обеспечивать потребителей, как внутренних, так и внешних, топливом и энергией. Россия занимает 2-ое место в мире по добыче нефти и газа, 4-ое по производству СПГ и 5-ое по добыче угля. В целом отечественный ТЭК успешно решает стоящие перед ним задачи, а Россия остаётся одним из ключевых игроков на глобальном энергетическом рынке. Во многом как раз благодаря активной работе с парламентом и в самом парламенте», уверен Николай Шульгинов.