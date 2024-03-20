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Открыта регистрация на 50-ю Сессию СИГРЭ

20 марта 2024, 13:00 302 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел 50-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет с 25 по 30 августа 2024 года в Париже (Франция) и онлайн.

Ключевыми темами предстоящей 50-й Сессии выбраны:

  • Переход к промышленной революции 5.0;
  • Цифровизация;
  • Распространение активных распределительных сетей в сочетании с ростом ВИЭ;
  • Долгосрочное планирование энергообъектов с горизонтом до 50 лет для обеспечения энергетической безопасности;
  • Разработка в области водородных и накопительных технологий;
  • Развитие трансграничных связей на межрегиональном уровне с учетом общей надежности и экономической эффективности.

Стоимость очного участия приравнивается к стоимости онлайн-участия. Для онлайн-участников все мероприятия будут транслироваться с возможностью просмотра записей прошедших мероприятий (кроме Технической выставки, постер-сессий и культурной программы).

Регистрация делегатов 50-й Сессии и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России - через РНК СИГРЭ).

При регистрации в качестве делегата предоставляется:

  • предварительный онлайн-доступ к материалам Сессии (краткий обзор и тексты докладов);
  • доступ к Церемонии открытия;
  • доступ к Открытию научной части программы;
  • доступ ко всем шестнадцати групповым и постер-сессиям международных Исследовательских комитетов;
  • доступ к тематическим и обучающим семинарам;
  • доступ на Техническую выставку СИГРЭ;
  • доступ к ежедневным сводкам мероприятий Исследовательских комитетов по направлениям;
  • доступ к прямым трансляциям и видеозаписям мероприятий;
  • доступ на Званый вечер СИГРЭ (29 августа).

Более подробная информация по стоимости участия и процессу регистрации в качестве делегата Сессии доступна в разделе по ссылке.

По всем вопросам регистрации и участия в 50-й Сессии обращаться на адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru с темой сообщения «Регистрация 50-я Сессия СИГРЭ».

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Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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