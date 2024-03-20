Открыта регистрация на 50-ю Сессию СИГРЭ

Персона года
На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел 50-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет с 25 по 30 августа 2024 года в Париже (Франция) и онлайн.
Ключевыми темами предстоящей 50-й Сессии выбраны:
Стоимость очного участия приравнивается к стоимости онлайн-участия. Для онлайн-участников все мероприятия будут транслироваться с возможностью просмотра записей прошедших мероприятий (кроме Технической выставки, постер-сессий и культурной программы).
Регистрация делегатов 50-й Сессии и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России - через РНК СИГРЭ).
При регистрации в качестве делегата предоставляется:
Более подробная информация по стоимости участия и процессу регистрации в качестве делегата Сессии доступна в разделе по ссылке.
По всем вопросам регистрации и участия в 50-й Сессии обращаться на адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru с темой сообщения «Регистрация 50-я Сессия СИГРЭ».
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