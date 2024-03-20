Открыта регистрация на 50-ю Сессию СИГРЭ

На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел 50-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет с 25 по 30 августа 2024 года в Париже (Франция) и онлайн.

Ключевыми темами предстоящей 50-й Сессии выбраны:

Переход к промышленной революции 5.0;

Цифровизация;

Распространение активных распределительных сетей в сочетании с ростом ВИЭ;

Долгосрочное планирование энергообъектов с горизонтом до 50 лет для обеспечения энергетической безопасности;

Разработка в области водородных и накопительных технологий;

Развитие трансграничных связей на межрегиональном уровне с учетом общей надежности и экономической эффективности.

Стоимость очного участия приравнивается к стоимости онлайн-участия. Для онлайн-участников все мероприятия будут транслироваться с возможностью просмотра записей прошедших мероприятий (кроме Технической выставки, постер-сессий и культурной программы).

Регистрация делегатов 50-й Сессии и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России - через РНК СИГРЭ).

При регистрации в качестве делегата предоставляется:

предварительный онлайн-доступ к материалам Сессии (краткий обзор и тексты докладов);

доступ к Церемонии открытия;

доступ к Открытию научной части программы;

доступ ко всем шестнадцати групповым и постер-сессиям международных Исследовательских комитетов;

доступ к тематическим и обучающим семинарам;

доступ на Техническую выставку СИГРЭ;

доступ к ежедневным сводкам мероприятий Исследовательских комитетов по направлениям;

доступ к прямым трансляциям и видеозаписям мероприятий;

доступ на Званый вечер СИГРЭ (29 августа).

Более подробная информация по стоимости участия и процессу регистрации в качестве делегата Сессии доступна в разделе по ссылке.

По всем вопросам регистрации и участия в 50-й Сессии обращаться на адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru с темой сообщения «Регистрация 50-я Сессия СИГРЭ».