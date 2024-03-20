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"Россети Кубань" примет в управление электросети 21 садоводческого товарищества в краснодарском энергорайоне

20 марта 2024, 16:30 222 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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В 2024 году Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» планирует консолидировать электросетевое имущество 21 садоводческого товарищества. Это около 62 км распределительной сети и пять трансформаторных пунктов, которые расположены в пригороде Краснодара, Динском и Северском районах Краснодарского края.

Консолидация – процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Одним из главных преимуществ консолидации является возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение новых заявителей.

В течение 2023 года Краснодарский филиал энергокомпании принял в эксплуатацию объекты электросетевого хозяйства 16 садоводческих товариществ. Всего консолидировано 17 трансформаторных подстанций и 84 км линий электропередачи. После приема энергообъектов на баланс специалисты разработали и реализуют планы по его ремонту, реконструкции и дальнейшему обслуживанию.

Энергетики напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для сторонних лиц, так и для собственников. Изношенное энергооборудование зачастую становится причиной технологических нарушений, снижения качества электроснабжения и роста энергопотерь. 

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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