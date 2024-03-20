Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 1 МВт дополнительной мощности производству кондитерских изделий на улице Репищева в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Общий объем присоединенной мощности составил почти 2 МВт. Источники электроснабжения – подстанции 220 кВ «Полупроводники» и 110 кВ «Озеро Долгое». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ. В рамках проведенных работ специалисты компании также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».