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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией производство кондитерских изделий в Санкт-Петербурге

20 марта 2024, 15:30 293 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 1 МВт дополнительной мощности производству кондитерских изделий на улице Репищева в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Общий объем присоединенной мощности составил почти 2 МВт. Источники электроснабжения – подстанции 220 кВ «Полупроводники» и 110 кВ «Озеро Долгое». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 10 кВ. В рамках проведенных работ специалисты компании также смонтировали систему учета электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе  «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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