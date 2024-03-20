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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» подключили к централизованным электрическим сетям фельдшерско-акушерские пункты в поселке Доброжеланный Буденновского округа и хуторе Мищенском Кочубеевского округа края. Объектам социальной сферы суммарно обеспечено более 40 кВт мощности.
Быстровозводимые здания фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для жителей небольших населенных пунктов, где проживают порядка двух тысяч человек, открытие учреждений – значимое событие, поскольку означает повышение уровня оказания доврачебной медицинской помощи, профилактики заболеваний, диспансеризации населения.
«Энергетики предпринимают все меры для оперативного обеспечения медицинских учреждений необходимой электроэнергией. В дальнейшем это позволяет гарантировать доступность медицинской помощи для жителей края», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.
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