Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» подключили к централизованным электрическим сетям фельдшерско-акушерские пункты в поселке Доброжеланный Буденновского округа и хуторе Мищенском Кочубеевского округа края. Объектам социальной сферы суммарно обеспечено более 40 кВт мощности.

Быстровозводимые здания фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для жителей небольших населенных пунктов, где проживают порядка двух тысяч человек, открытие учреждений – значимое событие, поскольку означает повышение уровня оказания доврачебной медицинской помощи, профилактики заболеваний, диспансеризации населения.