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  • "Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новые фельдшерско-акушерские пункты в двух селах Ставрополья

"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новые фельдшерско-акушерские пункты в двух селах Ставрополья

20 марта 2024, 17:45 224 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» подключили к централизованным электрическим сетям фельдшерско-акушерские пункты в поселке Доброжеланный Буденновского округа и хуторе Мищенском Кочубеевского округа края. Объектам социальной сферы суммарно обеспечено более 40 кВт мощности.

Быстровозводимые здания фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Для жителей небольших населенных пунктов, где проживают порядка двух тысяч человек, открытие учреждений – значимое событие, поскольку означает повышение уровня оказания доврачебной медицинской помощи, профилактики заболеваний, диспансеризации населения.

«Энергетики предпринимают все меры для оперативного обеспечения медицинских учреждений необходимой электроэнергией. В дальнейшем это позволяет гарантировать доступность медицинской помощи для жителей края», – отметил директор филиала «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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