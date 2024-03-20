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В Краснодаре начали строить индустриальный парк "Копанской" за 11 млрд рублей

20 марта 2024, 18:00 220 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова

В Краснодаре началось строительство индустриального парка «Копанской». Инвестиции составят 11 млрд руб., рассказал в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Площадь промпарка превысит 38 гектаров. Здесь будут сосредоточены производства строительных материалов. На площадке строят завод по производству блоков из газобетона. Также в текущем году на территории промпарка начнут работать предприятия по изготовлению пластиковых окон и металлоконструкций.

«Важно, что реализация этого проекта позволит создать почти 2 тыс. новых рабочих мест. И здесь, считаю, нужно сделать ставку на нашу молодежь — уже сейчас работать с колледжами и техникумами»,— отметил губернатор.

Особенно важным Вениамин Кондратьев назвал развитие в регионе бизнеса внутренних инвесторов. Со стороны властей Кубани губернатор обещал проекту всестороннюю поддержку.

Соглашения о создании промпарка «Копанской», а также промышленного экотехнопарка в Сочи и промтехнопарка «Армавирский электротехнический завод» заключили между администрацией Краснодарского края и инвесторами на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Сейчас на территории региона уже работают шесть индустриальных парков, производство на которых организовали около 40 резидентов.

Вячеслав Рыжков

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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