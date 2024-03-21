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В энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов планируется реализовать проекты по модернизации генерирующего и сетевого электрооборудования, предусмотренные в разработанных Системным оператором Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденных Минэнерго России.
В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируется реализовать масштабные проекты модернизации крупнейших объектов по производству электрической энергии:
Развитие генерирующих мощностей ведется для обеспечения перспективного спроса на электроэнергию и мощность предприятий нефтегазовой и перерабатывающей отрасли. В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году в энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 105 244 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,81%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 14078 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,71%.
Вышеуказанные планы содержатся в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025 – 2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.
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