В энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов планируется реализовать проекты по модернизации генерирующего и сетевого электрооборудования, предусмотренные в разработанных Системным оператором Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденных Минэнерго России.

В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируется реализовать масштабные проекты модернизации крупнейших объектов по производству электрической энергии:

Сургутская ГРЭС-2 (ПАО «Юнипро»): модернизация (в рамках реализации программы модернизации объектов тепловой генерации) энергоблоков № 2, № 3, № 4, № 6 с увеличением установленной мощности каждого с 810 МВт до 830 МВт, а энергоблока № 7 с 396,9 МВт до 410 МВт, увеличение установленной мощности в сумме составит 93,1 МВт. Мощность всей станции увеличится до 5 780,2 МВт.

Сургутская ГРЭС-1 (ПАО «ОГК-2»): модернизация (в рамках реализации программы модернизации объектов тепловой генерации) энергоблока № 12 с увеличением установленной мощности на 12 МВт до 190 МВт и энергоблока № 13 со снижением установленной мощности на 25 МВт до 190 МВт. Мощность всей станции составит 3 320 МВт.

Тюменская ТЭЦ-2 (ПАО «Форвард Энерго»): модернизация энергоблоков № 1, № 2, № 3 с увеличением установленной мощности каждого с 180 МВт до 185 МВт, а энергоблока № 4 с 215 МВт до 220 МВт, что в сумме составит 20 МВт. Мощность всей станции увеличится до 775 МВт.

Развитие генерирующих мощностей ведется для обеспечения перспективного спроса на электроэнергию и мощность предприятий нефтегазовой и перерабатывающей отрасли. В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году в энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 105 244 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,81%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 14078 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,71%.

Вышеуказанные планы содержатся в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025 – 2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.