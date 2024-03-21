В Красноярске объявлен конкурс на строительство детского сада в VI микрорайоне жилого района «Покровский», сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 8 апреля, на подведение итогов выделят 3 дня. Объем выделенных средств составит 361,8 млн рублей. Муниципальное казенное учреждение города «Управление капитального строительства» выступает заказчиком.

Площадь застройки составит 1 251 м2. Учреждение будет рассчитано на 190 детей от 1,5 до 7 лет. Всего запроектируют 8 групповых ячеек. Строительные работы завершатся к середине июля 2025 года. Мероприятия будут профинансированы из городского бюджета.

В мае 2023 года проект по возведению здания детского сада получил положительное заключение государственной экспертизы.