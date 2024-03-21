До 2029 года в энергосистеме Нижегородской области прогнозируется среднегодовой темп прироста потребления электрической энергии на 2,22% в год.

В утвержденные приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 Схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы (далее - СиПР) включены основные технические решения по развитию энергосистемыНижегородской области. Согласно СиПР, разработанной при участии Нижегородского РДУ, к 2029 году в энергосистеме Нижегородской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 23409 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 2,22 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 3659 МВт со среднегодовым темпом прироста 2,14 %. Планируемый рост потребления электрической энергии в первую очередь связан с увеличением потребления крупных промышленных предприятий региона.

В рамках СиПР в энергосистеме Нижегородской области планируются проекты, связанные с вводом в эксплуатацию и реконструкцией объектов по производству электрической энергии. Наиболее крупные из них связаны с Нижегородской ГЭС, на которой в период 2024-2029 гг планируется модернизация шести гидроагрегатов с увеличением мощности каждого на 7,5 МВт.

В СиПР также определены решения по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Нижегородской области.

Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления электрической энергии и(или) мощности по предложениям сетевых организаций в СиПР включена реконструкция трех подстанций 110 кВ: Бутурлино, Богородская, Павлово. Выполнение данных мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения потребителей и обеспечить дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям.

Новая модель планирования перспективного развития отрасли введена с 1 января 2023 года в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с документом, центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики стал Системный оператор. Компания разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше.

Внедрение новой системы направлено на повышение качества и прозрачности документов перспективного планирования, а также увеличение экономической эффективности принимаемых технических решений по формированию будущего облика энергосистемы при соблюдении установленных параметров ее надежности. В данный момент реализуется очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики, ведется подготовка Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы, их утверждение состоится до 1 декабря 2024 года.