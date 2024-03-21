Модернизация электросетевых объектов энергосистемы Курганской области предусмотрена в разработанных Системным оператором Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденных Минэнерго России.

В энергосистеме Курганской областипланируется реализовать ряд проектов развития электрических сетей для обеспечения надежного и эффективного функционирования ЕЭС России. Крупнейший из них - строительство ВЛ 500 кВ Курган – Таврическая ориентировочной протяженностью 600 км. Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и обеспечения прогнозного потребления мощности предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 16 МВА на новый мощностью 25 МВА.

В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году по энергосистеме Курганской области прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 4764 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 0,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 792 МВт со среднегодовым темпом прироста 0,50%.

Данные планы закреплены в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025 – 2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.