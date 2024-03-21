Модернизация электросетевых объектов Кировской области включена в разработанные Системным оператором Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденные Минэнерго России.

В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году в энергосистеме Кировской области прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 7 940 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,21%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 1 260 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,24%.

Мероприятия СиПР ЭЭС предусматривают реализацию ряда проектов по развитию электрических сетей энергосистемы Кировской области. Для обеспечения исключения рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и для обеспечения прогнозного потребления мощности предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Беляево с заменой двух трансформаторов суммарной мощностью 20 МВА на два новых суммарной мощностью 32 МВА.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей взамен существующей ПС 110 кВ Красный Курсант предусмотрено строительство ПС 110 кВ Мурыгино с двумя трансформаторами 110/35/6 кВ суммарной мощностью 32 МВА.

Данные планы закреплены в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025 – 2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.