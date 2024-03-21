В энергосистеме Свердловской области планируется реализовать проекты по модернизации генерирующего и сетевого электрооборудования, предусмотренные в разработанных Системным оператором Схеме и программе развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденных Минэнерго России.

В Свердловской области планируется реализовать проект, связанный с вводом в эксплуатацию ТЭЦ Синергия (ООО «Синергия») мощностью 19,9 МВт, и масштабные проекты модернизации крупнейших объектов по производству электрической энергии:

Рефтинская ГРЭС (АО «Кузбассэнерго»): модернизация Блоков № 1 и № 4 с увеличением установленной генерирующей мощности каждого с 300 МВт до 315 МВт, что в сумме составит 30 МВт. Мощность всей станции увеличится до 3830 МВт.

Среднеуральская ГРЭС (ПАО «ЭЛ5-Энерго»), модернизация турбогенераторов № 6 и № 7 с увеличением установленной генерирующей мощности каждого со 100 МВт до 120 МВт, что в сумме составит 40 МВт. Мощность всей станции увеличится до 1618,5 МВт.

Развитие генерирующих мощностей в регионе ведется для обеспечения перспективного спроса на электроэнергию и мощность предприятий промышленных отраслей. В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году в энергосистеме Свердловской области планируется увеличение потребления электрической энергии до 47 457 млн кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,35 %, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 6 929 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,27%.

В СиПР ЭЭС также определен ряд решений по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Свердловской области. Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Свобода с заменой существующего трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА на новый 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и установкой второго трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА.

С целью исключения прогнозируемых рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений предусмотрена реконструкция ПС 110 кВ Монтажная с заменой двух трансформаторов 110/10 кВ суммарной мощностью 32 МВА на два новых 110/10 кВ суммарной мощностью 50 МВА.

Данные планы содержатся в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утвержденных приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025 – 2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.