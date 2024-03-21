В энергосистеме Челябинской области планируется реализовать проекты по строительству генерирующего и сетевого электрооборудования, предусмотренные в разработанных Системным оператором Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы, утвержденных Минэнерго России.

В энергосистеме Челябинской области планируется ввод в эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, наиболее крупным из которых является ТГ ст.№ 12 Челябинской ТЭЦ-1 (ПАО «Форвард Энерго») максимальной мощностью 26,9 МВт. Ввод турбогенератора обеспечит эффективную работу газотурбинных установок ст.№ 10 и ст.№ 11 после вывода из эксплуатации турбогенераторов ст.№ 7 и ст.№ 8 на Челябинской ТЭЦ-1. Также планируется ввод ГПЭС Карабаш-3 (АО «Карабашмедь») мощностью 17,2 МВт и ГПЭС Кыштым-2 (АО «КМЭЗ») мощностью 17,2 МВт.

В соответствии с СиПР ЭЭС к 2029 году в территориальной энергосистеме прогнозируется увеличение потребления электрической энергии до 41734 млн. кВт·ч со среднегодовым темпом прироста 1,86%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5949 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,98%.

В СиПР ЭЭС определен ряд решений по перспективному развитию электрических сетей энергосистемы Челябинской области. Для исключения существующих рисков выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений предусмотрены строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Златоуст – Чебаркуль ориентировочной протяженностью 62 км и установка на ПС 500 кВ Приваловская противоаварийной автоматики.

Вышеуказанные планы содержатся в Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, утверждённых приказом Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095. Системный оператор разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем России, содержащую планы по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. С марта 2024 года начался очередной цикл планирования перспективного развития электроэнергетики и подготовка СиПР ЭЭС России на 2025–2030 годы, утверждение проекта состоится до 1 декабря 2024 года.