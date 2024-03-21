Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ОДК возведет в Перми новый корпус для испытаний агрегатов двигателей ПД-8 и ПД-14

21 марта 2024, 13:30 344 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростех
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: «ОДК» / rostec.ru

Фото: «ОДК» / rostec.ru

Пермское предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации в этом году начнет строительство нового испытательного корпуса. Возведение комплекса продиктовано ростом объемов выпускаемой продукции. На новых площадях будут тестировать гидромеханические агрегаты, в том числе для серийных авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. 

Общая площадь нового корпуса составит 4355 кв. м. Здесь разместится новое высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов САУ-8, САУ-14, САУ-90. 

«Предприятие сегодня реализует сразу несколько масштабных проектов по техническому перевооружению и строительству корпусов. Каждый агрегат должен пройти проверку перед отправкой заказчику. Расширение испытательной базы и появление новых испытательных стендов позволят оптимизировать производственные процессы. Это выведет продукцию нашего завода на новый уровень», – подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР Сергей Попов

С 2020 года на ОДК-СТАР идет серьезная модернизация производства. На предприятии будут реализованы масштабные проекты, включающие строительство новых корпусов с современным высокотехнологичным производственным и испытательным оборудованием.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕХ, ОДК, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Машиностроение 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.03.2024
Александр Новак провёл 32-е заседание Федерального штаба по газификации
21.03.2024
Выдано положительное заключение на строительство газопровода-отвода в Хабаровском крае
21.03.2024
Новые электрические сети в Кировской энергосистеме укрепят надежность электроснабжения потребителей
21.03.2024
МЭИ и РусГидро разработали концепцию интеллектуальной автоматизации распределительных электросетей
21.03.2024
Энергокомплекс Западной Сибири повышает надежность электроснабжения предприятий нефтегазовой отрасли
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно