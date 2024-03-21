Пермское предприятие ОДК-СТАР Объединенной двигателестроительной корпорации в этом году начнет строительство нового испытательного корпуса. Возведение комплекса продиктовано ростом объемов выпускаемой продукции. На новых площадях будут тестировать гидромеханические агрегаты, в том числе для серийных авиационных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А.

Общая площадь нового корпуса составит 4355 кв. м. Здесь разместится новое высокотехнологичное испытательное оборудование, включая стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов САУ-8, САУ-14, САУ-90.

«Предприятие сегодня реализует сразу несколько масштабных проектов по техническому перевооружению и строительству корпусов. Каждый агрегат должен пройти проверку перед отправкой заказчику. Расширение испытательной базы и появление новых испытательных стендов позволят оптимизировать производственные процессы. Это выведет продукцию нашего завода на новый уровень», – подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР Сергей Попов.

С 2020 года на ОДК-СТАР идет серьезная модернизация производства. На предприятии будут реализованы масштабные проекты, включающие строительство новых корпусов с современным высокотехнологичным производственным и испытательным оборудованием.