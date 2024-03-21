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В Пензе состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Пензенской области Николая Симонова и Генерального директора ПАО "Россети Волга" Александра Гаврилова

21 марта 2024, 14:45 312 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

Участники встречи обсудили итоги деятельности компании в регионе в минувшем году и перспективы развития электросетевого комплекса региона.

Филиал «Россети Волга» – «Пензаэнерго» обеспечил технологическое присоединение и выдал электрическую мощность более 2,4 тыс. объектов. Более половины составляет развивающееся в регионе жилищное строительство.

«В Пензенской области активными темпами идет жилищное строительство, для нас очень важна оперативная работа по подключению к энергоснабжению жилых домов, а также объектов бизнеса и социальной инфраструктуры», – подчеркнул Николай Симонов.

Среди присоединенных к сетям филиала объектов социальной инфраструктуры 64 относятся к области здравоохранения и социальных услуг (ФАПы, врачебные амбулатории, прочие объекты). С опережением графика получил электроэнергию строящийся новый лабораторно-диагностический корпус областного онкологического диспансера. Обеспечено подключение к электрическим сетям 5 объектов сферы образования, в том числе новая школа в селе Большой Вьяс Лунинского района, построенная в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В 2024 году пензенский филиал компании «Россети Волга» проведет комплекс работ для присоединения к электрическим сетям врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, обеспечения электроэнергией строящихся микрорайонов жилой застройки «Лугометрия», «Город Спутник», инвестиционной площадки промышленно-производственного типа «Заря», других значимых для региона объектов. 

В 2023 году финансирование инвестиционной программы компании в Пензенской области составило порядка 1 млрд рублей. В 2024 году компания планирует нарастить объемы финансирования более чем на 120 млн рублей и направить на реализацию плановых инвестиционных проектов 1,2 млрд рублей. Электросетевая компания совместно с Правительством Пензенской области рассматривают возможности дальнейшего роста инвестиций в электросетевой комплекс региона.

«В настоящее время обсуждаются параметры регуляторного соглашения, которое позволит компании наращивать инвестиционный потенциал в интересах региона, – отметил генеральный директор «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Пензенская область активно развивается, и мы совместно с Правительством области прорабатываем наиболее эффективные пути инфраструктурного обеспечения этого развития».

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ПЕНЗАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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