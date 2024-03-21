В Республике Башкортостан завершено строительство Восточного выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал». Это крупнейший инфраструктурный проект в Приволжском федеральном округе, сегодня здесь запущено движение транспорта.

На открытии движения присутствовали заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. В мероприятии в режиме видео-конференц-связи принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 был одним из долгостроев. Его строительство началось еще в 1992 году, но было приостановлено, и благодаря поддержке Президента, а также системной работе Правительства вместе с регионом этот многолетний долгострой удалось завершить. Для этого были направлены средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и привлечены внебюджетные источники. Проект окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие всего региона и увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. К тому же он повысит инвестиционную привлекательность региона и внесет вклад во внешнеэкономическую деятельность страны, потому что республика экспортирует большой объем продукции», ― сказал Марат Хуснуллин.

Восточный выезд из Уфы включает в себя автодорожный тоннель протяженностью 1,2 км, мост через реку Уфу с эстакадой длиной свыше 2,6 км и 10-километровую трассу. Общая протяженность объекта — почти 14 км, четырехполосная дорога относится к I Б категории. Новая скоростная магистраль обеспечит выезд из города на федеральную трассу М-5, позволит увести транзитные потоки с городских улиц, придаст импульс активному развитию районов Зауфимья.

Игорь Костюченко отметил, что за успешной реализацией этого масштабного проекта стоит колоссальная работа специалистов — лучших в своем деле.

«Хочу отметить профессионализм проектировщиков и строителей. Здесь, на 14-ти километрах, построены все возможные искусственные сооружения. Это тоннельный и мостовой переходы, и эстакада, и автомобильная дорога. Это классика строительства. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за построенный и введенный в эксплуатацию объект. И наша с вами задача, как говорит наш Президент, — обеспечить доступную и комфортную среду каждому. Этот участок транспортной инфраструктуры как раз позволит развить экономику прилегающих территорий», — обозначил заместитель руководителя Росавтодора.

Напомним, строительство тоннеля для будущего Восточного выезда из Уфы началось в 1992 году. Но из-за нехватки финансирования оно было приостановлено. Возобновить работы удалось лишь после заключения концессионного соглашения сроком на 25 лет между Правительством Республики Башкортостан с ООО «Башкирская концессионная компания». В 2017 году был подписан договор генерального подряда между Концессионером и ООО «Лимакмаращавтодороги».

Строительство велось с 2018 по 2024 годы. Стоимость работ составила свыше 40 млрд руб., из них порядка 26 млрд руб. — средства федерального бюджета. Восточный выезд станет первой платной трассой в Башкирии. Планируется, что в ближайшее время он свяжет федеральные трассы М-5 и М-7.

«Есть такая фраза, что много дорог не бывает. Это действительно так. Особенно для Уфы, которая имеет очень сложное расположение. Она практически окружена тремя реками. Мосты имеют стратегически важное значение во всех смыслах. Мы сегодня открываем выезд на М-5, но на этом история не заканчивается, нам нужно соединить объект с М-7. И там впереди предстоит большая работа, которая уже ведется. Такие у нас перспективы», — сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сейчас на Восточном выезде из Уфы остается выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству площадки дорожно-эксплуатационного предприятия.