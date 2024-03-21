Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Главгосэкспертиза одобрила сметную документацию по проекту реконструкции станции Балезино

21 марта 2024, 17:15 349 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

Главгосэкспертиза России одобрила сметную документацию по 2 и 3 этапу проекта реконструкции станции Балезино, подготовленную АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Техническая часть проекта прошла экспертизу еще в конце прошлого года.  

Балезино - станция стыкования переменного и постоянного токов, здесь выполняется смена локомотивов у всех поездов. Станция расположена на линии Киров — Пермь Горьковской железной дороги.

Реконструкция повысит пропускную способность объекта, для чего проектировщики предусмотрели путевое развитие Западного и Восточного парков станции, строительство обводного пути для пропуска пассажирских поездов четного направления и строительство железнодорожного путепровода длиной 12,2 м.

Кроме того, по проекту планируют выполнить частичную реконструкцию контактной сети и устройств тягового электроснабжения, построить пункты обогрева для персонала и модульную компрессорную станцию, благоустроить территорию.

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.03.2024
Новая линия электропередачи 500 кВ укрепит надежность электроснабжения потребителей Курганской области
21.03.2024
Новые объекты электроэнергетики Среднего Урала обеспечат устойчивое развитие региона
21.03.2024
Правительство дополнительно направит около 1 млрд рублей на поддержку программы промышленной ипотеки
21.03.2024
"Россети Сибирь" обеспечили электроснабжение нового терминала в аэропорту Новокузнецка
21.03.2024
Компания Ункомтех поставила кабельно-проводниковую продукцию на проект серии сухогрузов RSD-49
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно