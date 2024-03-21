Главгосэкспертиза России одобрила сметную документацию по 2 и 3 этапу проекта реконструкции станции Балезино, подготовленную АО «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Техническая часть проекта прошла экспертизу еще в конце прошлого года.

Балезино - станция стыкования переменного и постоянного токов, здесь выполняется смена локомотивов у всех поездов. Станция расположена на линии Киров — Пермь Горьковской железной дороги.

Реконструкция повысит пропускную способность объекта, для чего проектировщики предусмотрели путевое развитие Западного и Восточного парков станции, строительство обводного пути для пропуска пассажирских поездов четного направления и строительство железнодорожного путепровода длиной 12,2 м.

Кроме того, по проекту планируют выполнить частичную реконструкцию контактной сети и устройств тягового электроснабжения, построить пункты обогрева для персонала и модульную компрессорную станцию, благоустроить территорию.