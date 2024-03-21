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Правительство дополнительно направит около 1 млрд рублей на поддержку программы промышленной ипотеки

21 марта 2024, 15:45 294 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Около 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2024 году на поддержку программы промышленной ипотеки, помимо средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выделенные средства позволят продолжить субсидирование льготных кредитов, выданных на покупку, строительство, реконструкцию и модернизацию производственных площадей.

«Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 21 марта.

По словам главы кабмина, решение направлено на развитие собственных производств. Оно в том числе поможет запуску новых перспективных проектов в различных регионах страны и в целом решению поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета.

Программа промышленной ипотеки была запущена Правительством по поручению Президента в сентябре 2022 года. Этот механизм позволяет промышленным предприятиям оптимизировать расходы, а также способствует расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

Общий объём субсидирования программы в 2023 году превысил 1 млрд рублей. С помощью этих средств было выдано 820 льготных кредитов на общую сумму более 80 млрд рублей. В федеральном бюджете на реализацию программы в 2024 году предусмотрено около 1,3 млрд рублей. С учётом дополнительно выделенных средств общий объём её финансирования достиг 2,3 млрд рублей.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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