Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» завершили работы по установке дополнительного силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Цудахар». Мощность энергообъекта увеличена на 16 мегавольт-ампер (МВА) – до 36 МВА.

Комплекс технических мероприятий позволил энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения 22 населенных пунктов в пяти районах республики: Цудахар, Хаджалте, Мусульте, Буртани, Верхнее и Нижнее Арши, Куркебе, Аметерк, Нижнее и Верхнее Камха, Тебекмахи, Гуладты, Алехан, Вачи, Цовкра-1, Хосрех, Кумух, Убра, Унчукатль, Ури, Кудали, Силта.



Работы по установке трансформатора проведены в запланированные сроки. Подстанция «Цудахар» работает в штатном режиме.