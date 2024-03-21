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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 22 населенных пунктов в пяти районах Дагестана

21 марта 2024, 13:45 333 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» завершили работы по установке дополнительного силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Цудахар». Мощность энергообъекта увеличена на 16 мегавольт-ампер (МВА) – до 36 МВА.

Комплекс технических мероприятий позволил энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения 22 населенных пунктов в пяти районах республики: Цудахар, Хаджалте, Мусульте, Буртани, Верхнее и Нижнее Арши, Куркебе, Аметерк, Нижнее и Верхнее Камха, Тебекмахи, Гуладты, Алехан, Вачи, Цовкра-1, Хосрех, Кумух, Убра, Унчукатль, Ури, Кудали, Силта.

Работы по установке трансформатора проведены в запланированные сроки. Подстанция «Цудахар» работает в штатном режиме.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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