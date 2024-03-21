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Трехэтажный спорткомплекс с двумя бассейнами построит в Мурманске новый резидент АЗРФ

21 марта 2024, 15:15 296 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: КРДВ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: erdc.ru

Фото: erdc.ru

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), компания «Бассейн на Кольском» в рамках концессионного соглашения с правительством Мурманской области построит в столице региона спортивно оздоровительный комплекс с плавательными бассейнами и тренажерным залом. Инвестиционный проект будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Объем инвестиций превысит 1,1 млрд рублей.

Строить объект планируется по быстровозводимым технологиям. Инвестору уже выделен земельный участок площадью более 25 тыс. кв. метров на Кольском проспекте в столице Мурманской области. На трех этажах спортивно-оздоровительного комплекса разместятся залы для тренировок и все сопутствующие для этого помещения, а также два бассейна. Один – для детей, длиной 16 метров и с перепадами глубины от 0,8 до одного метра, второй – для взрослых, с семью дорожками, каждая длиной 25 метров, глубиной от 1,5 до 1,8 метра. Предусмотрены дорожные подъезды и удобные пешеходные подходы с улицы, а также автостоянка.

Как сообщил директор ООО «Бассейн на Кольском» Артем Кукса, по условиям соглашения с КРДВ, выйти на стадию строительно-монтажных работ планируется в 2024 году, а завершить строительство и передать объект в эксплуатацию – в 2026 году. В настоящее время инвестор ведет подготовку строительной документации.

Управлять спортивно-оздоровительным комплексом будет компания-концессионер.

«За последние пять лет в регионе реализован ряд масштабных проектов, благодаря которым ещё большее число северян могут в комфортных условиях заниматься спортом и физкультурой. Строительство в Мурманске – это новый импульс к развитию плавания в регионе и, конечно, инвестиция в здоровье жителей заполярной столицы. Помимо сеансов плавания, тренировок и соревнований планируем проводить мероприятия по программе «Умею плавать» для самых юных северян и большое число мероприятий для приобщения к здоровому образу жизни мурманчан всех возрастов», - отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Появление в городе нового современного спорткомплекса и календаря мероприятий позволит повысить конкурентоспособность мурманского спорта на всероссийской и международной аренах. Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательными бассейнами и тренажерным залом за счет продуманного проекта также будет доступен и любителям спорта с ограниченными возможностями здоровья.  

«Инвестор получает полный комплекс мер поддержки – приоритетные возможности по оформлению земельного участка и налоговые преференции, в том числе компенсацию 75% страховых взносов в отношении созданных рабочих мест. Это позволит сократить срок строительства объекта и своевременно передать его в эксплуатацию управляющей компании, которая обеспечит его деятельность. Мы комплексно поддерживаем проекты и рады, что в их числе есть и нацеленые на популяризацию массовых занятий физкультурой, создание достойных условий для тренировок как профессиональных спортсменов, так и наших горожан», - подчеркнул директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

По данным КРДВ, более 710 резидентов АЗРФ реализуют инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 850,5 млрд рублей, создается около 26,5 тыс. рабочих мест.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, КРДВ, АЗРФ
Отрасль: Строительство 

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