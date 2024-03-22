«Россети Московский регион» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей восточного Подмосковья.

В рамках программы капитального ремонта распределительных сетей 2024 года специалисты компании в деревне Чернятино городского округа Шатура на воздушной линии 0,4 кВ взамен старых деревянных опор установили 15 новых, железобетонных, заменили 600 м неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), обновили 25 вводов в дома и установили столько же приборов учета.

СИП обладает повышенными характеристиками надежности, которые при неблагоприятных погодных условиях или при возможном механическом повреждении ЛЭП позволяют обеспечить надежное электроснабжения потребителей.

В целях минимизации отключений электроэнергии работы по замене вводов в дома проводились под напряжением.

Результатом проведенного капитального ремонта стало повышение надежности и качества электроснабжения потребителей порядка 25 домовладений д. Чернятино.

Всего в 2024 году в 23 населенных пунктах городского округа Шатура будут модернизированы 28 трансформаторных подстанций и порядка 18 км воздушных линий 0,4 – 20 кВ.