С начала 2024 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроэнергией 225 объектов потребителей, выдав 6,6 МВт мощности. Только в феврале подключены 145 объектов, среди которых предприятия агропромышленного комплекса, дорожной инфраструктуры региона, а также многоквартирный жилой дом в областном центре.

Шесть точек подключения предоставили энергетики крестьянско-фермерским хозяйствам для электроснабжения крытых токов, полевых станов, зерносушилок и складских помещений. Для полива сельскохозяйственных культур, выращиваемых фермерским хозяйством в г. Новоаннинском, построили порядка 3 км воздушной линии электропередачи 10 кВ и установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

В удаленных населенных пунктах Палассовского, Фроловского, Киквидзенского и Городищенского районов специалисты филиала подключили к электросетям системы уличного освещения, а в хуторе Калмыковском Клетского района и селе Крячки Котовского электроэнергию получили почтовые отделения.

Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.