Инвестор, определенный по результатам аукциона, возведет на юго-востоке столицы жилой квартал с объектами социальной инфраструктуры и логистическим комплексом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В аукционе на право редевелопмента участков бывшей промзоны "Грайвороново" приняли участие семь компаний. Победителем стало ООО "Строй капитал", входящее в Группу компаний "Гранель". На территории площадью 22,56 гектара инвестор сможет возвести квартал с современным жильем, общественно-деловыми и промышленными объектами площадью почти 450 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта могут превысить 112 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта планируется создать около трех тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что итоговая цена аукциона в ходе конкурентной борьбы выросла почти в восемь раз и составила более двух миллиардов рублей. В ближайшее время город заключит с победителем торгов договор о комплексном развитии территории.

Участки, входящие в проект комплексного развития территории в ЮВАО, расположены вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта и станций метро «Стахановская», «Окская» и «Кузьминки».

«В рамках проекта КРТ на территории бывшей промзоны "Грайвороново" на месте устаревших складских и торгово-бытовых объектов построят более 241 тысячи квадратных метров жилья, а также 205 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного и общественно-делового назначения, в том числе логистический центр, спортивный центр, образовательный комплекс со школой, рассчитанной на 575 учеников, и детским садом для 300 воспитанников», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Это уже третий проект КРТ, планируемый к реализации на территории бывшей промзоны «Грайвороново». Сейчас городские операторы проводят редевелопмент территории площадью 16 гектаров между Рязанским проспектом и Проектируемым проездом № 770. А участок бывшей промзоны «Грайвороново» площадью 3,57 гектара реорганизует его правообладатель ООО «Спутник-МС».

Город регулярно проводит торги для инвесторов, готовых провести редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В аукционах могут принять участие любые компании, в том числе правообладатели недвижимости на подлежащих комплексному развитию площадках.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.