«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных линий электропередачи «Пимская – Контур» и «Контур – Лукъявинская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На повышение надежности электроснабжения объектов «Сургутнефтегаза» и около 14 тысяч жителей поселка Нижнесортымский энергокомпания направила свыше 38 млн рублей.

Капремонт проведен на участках ЛЭП общей протяженностью почти 2 километра. Энергетики заменили 13 дефектных опор на новые железобетонные конструкции высотой 24 метра и массой около 8 тонн каждая. Трассы воздушных линий электропередачи пересекают автомагистрали, нефте- и газопроводы. Для безопасного проведения работ специалисты смонтировали кабельные вставки, обустроили переезды и габаритные ворота. Выполнение технических мероприятий обеспечили 19 человек производственного персонала и 11 единиц спецтехники.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Капитальный ремонт воздушных линий 110 кВ «Пимская – Контур» и «Контур – Лукъявинская» позволил повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей главного нефтедобывающего региона России.