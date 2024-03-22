Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году повысят надежность электроснабжения детского сада № 26 и насосной станции № 4 Электростали. Энергетики отремонтируют кабельные линии, питающие эти объекты. Мероприятия будут выполняться по программе капитального ремонта, ежегодно реализуемой компанией в городских округах Подмосковья.

На кабельной линии КЛ-0,4 кВ, обеспечивающей электроэнергией детский сад, запланировано заменить участок протяженностью 320 м. Работы будут проходить на ул. Первомайской. 1,8 км кабеля энергетики заменят на линии КЛ-6 кВ, питающей насосную станцию. На ул. Зеленой, Пушкина и проспекте Ленина осенью текущего года будут проведены монтажные мероприятия.

Всего в рамках программы капитального ремонта специалисты «Мособлэнерго» в этом году планируют заменить в г. Электросталь 5,6 км линий электропередачи напряжением 0,4-6 кВ, отремонтировать оборудование в трех подстанциях и здания четырех ТП. Выполнение этих работ позволит повысить надежность электроснабжения более пяти тысяч жителей города.

Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.