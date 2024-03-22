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Ещё один разъезд построили на БАМе

22 марта 2024, 17:45 725 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Официальный телеграм-канал Сибирского федерального университета
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Телеграм-канал РЖД

Фото: Телеграм-канал РЖД

Разместили его посередине 20-километрового перегона Дзелинда – Кирон в Бурятии. Теперь места и для проезда, и для манёвров на загруженном участке магистрали будет больше.

Для устройства разъезда уложили 2,9 км путей и 8 стрелочных переводов. Протянули более 60 км линий автоблокировки и связи. Возвели административные здания для размещения работников оперативных служб, пункты обогрева для сотрудников, которые трудятся на открытом воздухе.

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Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, БАМ, БУРЯТИЯ
Отрасль: Строительство 

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