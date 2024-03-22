Ещё один разъезд построили на БАМе

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Разместили его посередине 20-километрового перегона Дзелинда – Кирон в Бурятии. Теперь места и для проезда, и для манёвров на загруженном участке магистрали будет больше.
Для устройства разъезда уложили 2,9 км путей и 8 стрелочных переводов. Протянули более 60 км линий автоблокировки и связи. Возвели административные здания для размещения работников оперативных служб, пункты обогрева для сотрудников, которые трудятся на открытом воздухе.
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