Ещё один разъезд построили на БАМе

Разместили его посередине 20-километрового перегона Дзелинда – Кирон в Бурятии. Теперь места и для проезда, и для манёвров на загруженном участке магистрали будет больше.

Для устройства разъезда уложили 2,9 км путей и 8 стрелочных переводов. Протянули более 60 км линий автоблокировки и связи. Возвели административные здания для размещения работников оперативных служб, пункты обогрева для сотрудников, которые трудятся на открытом воздухе.