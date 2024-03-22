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На Дону установлено более 50 зарядных станций для электромобилей

22 марта 2024, 14:15 303 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: donland.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: donland.ru

Фото: donland.ru

В настоящее время в Ростовской области действует более 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Ежегодно спрос на электротранспорт возрастает. Если в 2021 году в регионе было зарегистрировано 228 таких машин, то в 2023 году их количество составило уже 861 единицу. Для владельцев действуют льготы – например, освобождение от транспортного налога. Также до конца года для электромобилей продлили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам, – подчеркнул замглавы региона.

Важным фактором, определяющим увеличение количество таких автомобилей, является развитие зарядной инфраструктуры, так как доступность и скорость зарядных станций — одна из самых больших проблем для владельцев электромобилей.

Напомним, Ростовская область вошла в перечень пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках проекта из федерального бюджета с 2022 года выделяются средства на субсидирование части затрат по закупке оборудования и технологическому присоединению к электросетям «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2022 году в регионе введены в эксплуатацию четыре «быстрые» ЭЗС вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», в 2023 году – 11 станций, в том числе десять – на территории Ростова-на-Дону и одна в Новочеркасске.

- В этом году работа будет продолжена. Запланировано строительство еще десяти «быстрых» ЭЗС. Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей – перспективное направление, которое позволит стимулировать у жителей региона интерес к электромобилям, увеличит поток такого транспорта на дорогах области и будет способствовать снижению объема выбросов загрязняющих веществ, - отметил Игорь Сорокин.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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