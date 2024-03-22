В настоящее время в Ростовской области действует более 50 зарядных станций для электромобилей разного уровня мощности. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Ежегодно спрос на электротранспорт возрастает. Если в 2021 году в регионе было зарегистрировано 228 таких машин, то в 2023 году их количество составило уже 861 единицу. Для владельцев действуют льготы – например, освобождение от транспортного налога. Также до конца года для электромобилей продлили право бесплатного проезда по платным федеральным трассам, – подчеркнул замглавы региона.

Важным фактором, определяющим увеличение количество таких автомобилей, является развитие зарядной инфраструктуры, так как доступность и скорость зарядных станций — одна из самых больших проблем для владельцев электромобилей.

Напомним, Ростовская область вошла в перечень пилотных регионов по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В рамках проекта из федерального бюджета с 2022 года выделяются средства на субсидирование части затрат по закупке оборудования и технологическому присоединению к электросетям «быстрых» ЭЗС мощностью 150 кВт. В 2022 году в регионе введены в эксплуатацию четыре «быстрые» ЭЗС вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», в 2023 году – 11 станций, в том числе десять – на территории Ростова-на-Дону и одна в Новочеркасске.