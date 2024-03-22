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На участке федеральной трассы "Вилюй" в Иркутской области отремонтируют мост через реку Подъемная

22 марта 2024, 15:00 232 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ООО «ДОРОГА»

Фото: ООО «ДОРОГА»

Двухполосную переправу «оденут» в двухслойное асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части – 6 метров, а длина самого сооружения составляет 48 метров. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение после рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«Проектной документацией предусматривается демонтаж существующего моста. Ввиду спрямления оси дороги мост устраивается на новом месте. Конструкция дорожной одежды запроектирована, исходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируемой дороги, с учётом перспективной интенсивности движения, состава автотранспортных средств и требований, предъявляемых к дорожной одежде в отношении прочности, долговечности, морозоустойчивости», – рассказал главный эксперт проекта Нияз Зайнутдинов.

Мост был построен еще в 1979 году под временные подвижные нагрузки. За период эксплуатации он приобрёл дефекты, влияющие на его долговечность. Сейчас проезжая часть накрыта продольным деревянным настилом, отсутствует освещение и требуется модернизация системы водоотведения.

Пролётное строение железобетонное, состоит из новых каркасных железобетонных балок таврового сечения с ненапрягаемой арматурой. Фасадные поверхности пролетных строений окрашиваются системой лакокрасочных материалов. Барьерное ограждение металлическое. Для обеспечения продольных перемещений устраиваются деформационные швы.

Обновленная мостовая переправа позволит увеличить пропускную способность, а также станет комфортнее и безопаснее для всех участников дорожного движения.

Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» – магистраль, которая соединяет Иркутскую область и Якутию. Ее общая протяженность превышает 2100 км.

Застройщик – ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Генеральный проектировщик – ООО «ДОРОГА».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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