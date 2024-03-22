Персона года
Системный оператор Amprion заключил контракты с датской компанией NKT – ведущим поставщиком кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций – на поставку и установку высоковольтных кабельных систем переменного и постоянного тока в Германии. Стоимость контрактов составляет € 1,2 млрд. NKT будет отвечать за производство, поставку, установку и ввод в эксплуатацию:
Указанные объекты электросетевой инфраструктуры, которые планируется ввести в эксплуатацию в период с 2029 г. по 2031 г., имеют ключевое значение для перехода Германии на использование ВИЭ к 2045 г.
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