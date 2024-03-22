Системный оператор Amprion заключил контракты с датской компанией NKT – ведущим поставщиком кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций – на поставку и установку высоковольтных кабельных систем переменного и постоянного тока в Германии. Стоимость контрактов составляет € 1,2 млрд. NKT будет отвечать за производство, поставку, установку и ввод в эксплуатацию:

двух КЛ переменного тока – КЛ 110 кВ 50 км и КЛ 380 кВ 120 км, а также КЛ постоянного тока 525 кВ вдоль реки Рейн;

КЛ постоянного тока 525 кВ общей протяженностью 430 км в рамках проекта строительства HVDC соединения Korridor-B V48, сооружаемого в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн.

Указанные объекты электросетевой инфраструктуры, которые планируется ввести в эксплуатацию в период с 2029 г. по 2031 г., имеют ключевое значение для перехода Германии на использование ВИЭ к 2045 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology https://www.power-technology.com