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Немецкий Amprion заключил контракты на поставку и установку высоковольтных кабельных систем переменного и постоянного тока в Германии

22 марта 2024, 17:30 686 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Системный оператор Amprion заключил контракты с датской компанией NKT – ведущим поставщиком кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций – на поставку и установку высоковольтных кабельных систем переменного и постоянного тока в Германии. Стоимость контрактов составляет € 1,2 млрд. NKT будет отвечать за производство, поставку, установку и ввод в эксплуатацию:

  • двух КЛ переменного тока – КЛ 110 кВ 50 км и КЛ 380 кВ 120 км, а также КЛ постоянного тока 525 кВ вдоль реки Рейн;
  • КЛ постоянного тока 525 кВ общей протяженностью 430 км в рамках проекта строительства HVDC соединения Korridor-B V48, сооружаемого в федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн.

Указанные объекты электросетевой инфраструктуры, которые планируется ввести в эксплуатацию в период с 2029 г. по 2031 г., имеют ключевое значение для перехода Германии на использование ВИЭ к 2045 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology https://www.power-technology.com

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Метки: ГЕРМАНИЯ, NKT, HVDC
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 

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