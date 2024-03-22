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Продолжается прием материалов и заявок на участие в XV Научно-практической конференции "Планирование и управление электроэнергетическими системами"

22 марта 2024, 17:00 898 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Юбилейная XV Научно-практическая конференция имени В.Н. Ясникова «Планирование и управление электроэнергетическими системами» состоится 10 сентября в Новосибирске на базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Заявки и доклады для участия принимаются до 31 мая.

В рамках конференции будут рассмотрены важнейшие вопросы функционирования отрасли:

  • Управление электроэнергетическими режимами.
  • Релейная защита и автоматика.
  • Перспективные направления развития электроэнергетики.
  • Информационные технологии в электроэнергетике.

Предполагается пленарное (общее для всех участников) и секционное представление докладов. Рецензирование всех работ осуществляется высококвалифицированными специалистами отрасли. Отбор докладчиков осуществляется программным комитетом исходя из актуальности и практической ценности работы.

Возможен очный, дистанционный и заочный формат участия. Также возможно участие в роли слушателя.

Форма заявки и требования к оформлению докладов по ссылке Условия участия.

Оргкомитет: confsib(at)osib.so-ups.ru

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Метки: СО ЕЭС, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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