Юбилейная XV Научно-практическая конференция имени В.Н. Ясникова «Планирование и управление электроэнергетическими системами» состоится 10 сентября в Новосибирске на базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Заявки и доклады для участия принимаются до 31 мая.

В рамках конференции будут рассмотрены важнейшие вопросы функционирования отрасли:

Управление электроэнергетическими режимами.

Релейная защита и автоматика.

Перспективные направления развития электроэнергетики.

Информационные технологии в электроэнергетике.

Предполагается пленарное (общее для всех участников) и секционное представление докладов. Рецензирование всех работ осуществляется высококвалифицированными специалистами отрасли. Отбор докладчиков осуществляется программным комитетом исходя из актуальности и практической ценности работы.

Возможен очный, дистанционный и заочный формат участия. Также возможно участие в роли слушателя.

Форма заявки и требования к оформлению докладов по ссылке Условия участия.

Оргкомитет: confsib(at)osib.so-ups.ru