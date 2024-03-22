Персона года
Юбилейная XV Научно-практическая конференция имени В.Н. Ясникова «Планирование и управление электроэнергетическими системами» состоится 10 сентября в Новосибирске на базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.
Заявки и доклады для участия принимаются до 31 мая.
В рамках конференции будут рассмотрены важнейшие вопросы функционирования отрасли:
Предполагается пленарное (общее для всех участников) и секционное представление докладов. Рецензирование всех работ осуществляется высококвалифицированными специалистами отрасли. Отбор докладчиков осуществляется программным комитетом исходя из актуальности и практической ценности работы.
Возможен очный, дистанционный и заочный формат участия. Также возможно участие в роли слушателя.
Форма заявки и требования к оформлению докладов по ссылке Условия участия.
Оргкомитет: confsib(at)osib.so-ups.ru
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