Вчера завершила свою работу выставка Cabex - главное деловое событие кабельной отрасли. Выставка открывает новый сезон и показывает тренды и тенденции развития рынка. Все 3 дня выставки мы активно работали на стендах, общались с представителями индустрии в формате открытой студии, проводили экскурсии в музей кабельной промышленности, а еще вручили премии в конкурсе RusCable PR-Challenge и следили за деловой программой мероприятия. В эфире расскажем о ключевых событиях выставки, порефлекируем над итогами, расскажем про компании и стенды и поделимся впечатлениями от Cabex 2024!

Что будет в эфире:

Лучший инновационный продукт Cabex

Экскурсия в музей кабельной промышленности

Короткие включения из открытой студии

Итоги конкурса RusCable PR-Challenge

Ассоциация "Электрокабель" (АЭК) в центре внимания

Фотографии с закрытого заседания RusSaloClub

Будет ли дальше рынок расти

Сколько нужно девушек, чтобы продать кабель?

"Танцы" с полимерами, Гердакар, китайские кварталы и главные инсайды мероприятия

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