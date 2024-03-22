Персона года
Вчера завершила свою работу выставка Cabex - главное деловое событие кабельной отрасли. Выставка открывает новый сезон и показывает тренды и тенденции развития рынка. Все 3 дня выставки мы активно работали на стендах, общались с представителями индустрии в формате открытой студии, проводили экскурсии в музей кабельной промышленности, а еще вручили премии в конкурсе RusCable PR-Challenge и следили за деловой программой мероприятия. В эфире расскажем о ключевых событиях выставки, порефлекируем над итогами, расскажем про компании и стенды и поделимся впечатлениями от Cabex 2024!
Что будет в эфире:
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