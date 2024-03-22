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RusCable Live - итоги Cabex 24. Исторический момент для кабельной отрасли. Эфир 22.03.24

22 марта 2024, 11:47 522 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
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Вчера завершила свою работу выставка Cabex - главное деловое событие кабельной отрасли. Выставка открывает новый сезон и показывает тренды и тенденции развития рынка. Все 3 дня выставки мы активно работали на стендах, общались с представителями индустрии в формате открытой студии, проводили экскурсии в музей кабельной промышленности,  а еще вручили премии в конкурсе RusCable PR-Challenge и следили за деловой программой мероприятия. В эфире расскажем о ключевых событиях выставки, порефлекируем над итогами, расскажем про компании и стенды и поделимся впечатлениями от Cabex 2024!

Что будет в эфире:

  • Лучший инновационный продукт Cabex
  • Экскурсия в музей кабельной промышленности
  • Короткие включения из открытой студии
  • Итоги конкурса RusCable PR-Challenge
  • Ассоциация "Электрокабель" (АЭК) в центре внимания
  • Фотографии с закрытого заседания RusSaloClub
  • Будет ли дальше рынок расти
  • Сколько нужно девушек, чтобы продать кабель?
  • "Танцы" с полимерами, Гердакар, китайские кварталы и главные инсайды мероприятия

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Обсуждают на форуме (251)
Метки: CABEX, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Выставка Cabex
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